Şırnak'ta Tanker Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şırnak'ta Tanker Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker tıra arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından karayolu temizlendi ve inceleme başlatıldı.

03.07.2024 10:24
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tankerin tıra arkadan çarpması sonucu tanker şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece 23.00 suların Cizre- Nusaybin karayolu Köyceğiz karakolu mevkisinde Mehmet Ateş yönetimindeki 06 DOT 69 plakalı tanker, önünde seyir halinde olan 21 ABY 953 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şoför Mehmet Ateş'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ateş'in cenazesi ambulans ile Cizre devlet hastanesine kaldırılırken karayolu ekipleri tarafından karayoluna dökülen yağ ve yakıt kumlama yapılarak temizlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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