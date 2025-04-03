Şırnak\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.U. idaresindeki 73 ABE 948 plakalı kamyonet ile F.U. idaresindeki 73 ABD 954 plakalı Fiat Egea marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada F.U., S.U. ve Y.G.U. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK