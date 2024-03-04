Şişli'de kadın viyadükten aşağıya atladı, son anda yatağa düştü: O anlar kamerada - Son Dakika
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Şişli'de kadın viyadükten aşağıya atladı, son anda yatağa düştü: O anlar kamerada

Şişli'de bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çıktığı viyadükten aşağıya sarkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin saniyeler içinde açtığı hava yatağına düşen kadın hayatta kaldı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

04.03.2024 23:16  Güncelleme: 23:17
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Şişli'de kadın viyadükten aşağıya atladı, son anda yatağa düştü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı viyadükten aşağıya sarktı. Metrelerce yüksekten atlayan kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saniyeler içinde açtığı hava yatağına düşerek hayata tutundu. Kadın, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürülürken, o anlar bir kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan Mecidiyeköy Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, viyadüğün üstünde bulunan demir korkuluklara çıkarak henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. 10 metre yükseklikte bekleyen kadını çevredeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kadın aşağıya atladı, son anda yatağa düştü

Olay yerine gelen ekipler, öncelikle trafik akışını keserken, itfaiye ekipleri ise saniyeler içinde hava yatağını kurdu. Bunun üzerine metrelerce yüksekten atlayan kadın, hava yatağına düşerek hayatta kaldı. Şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de kadın viyadükten aşağıya atladı, son anda yatağa düştü: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de kadın viyadükten aşağıya atladı, son anda yatağa düştü: O anlar kamerada - Son Dakika
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