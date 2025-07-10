Şişli\'de Kaldırımda Devrilen Ağaç Araçlara Zarar Verdi

Şişli'de kaldırım üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki 2 araç devrilen ağacın altında kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden koparak yola devrildi. Olayda yaralaan olmazken, park halindeki 2 araç devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekipleri ağacı keserek olay yerinden kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL