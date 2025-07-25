Şişli'de Lisede Klima Yangını

Şişli'de bir lisede klimadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Klimadan çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle o sırada yaz okulunda olan yaklaşık 15 öğrenci, binadan dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ardından binadan duman tahliyesi yapıldı. - İSTANBUL