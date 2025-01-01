Şişli'de Ters Yönde Kaza: Motosikletli Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de Ters Yönde Kaza: Motosikletli Genç Ağır Yaralandı

Şişli\'de Ters Yönde Kaza: Motosikletli Genç Ağır Yaralandı

İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil, motosiklete çarptı; genç yaralı hastaneye kaldırıldı.

01.01.2025 21:24
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İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli genç aracın altında sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz K. idaresindeki Mercedes marka 34 NU 0470 plakalı otomobil, ters yöne girerek seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve aracın altında yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobil, refüjdeki bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz K., kazanın ardından uzun süre aracından inmedi. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından araçtan inen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama yaşandı. Otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Ters Yönde Kaza: Motosikletli Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika

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