Siteler Sanayi\'de Yangın Paniği

Siteler Sanayi bölgesinde bir iş yerinin çatısında yangın paniği
ANKARA - Ankara'da Siteler Sanayi bölgesinde bir işyerinin çatısında yangın çıktı.
Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Siteler Sanayi bölgesinde Akçakale Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere bir işyerinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
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