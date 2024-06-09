Sivas Gölova'da Heyelan: 2 Ev Zarar Gördü

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Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 ev zarar gördü. Risk altında bulunan evler AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Gölova'ya bağlı Boğazköy köyünde yağış sonrası heyelan meydana geldi. Kayan toprak kütlesinden etkilenen 2 konut zarar gördü. Heyelan sırasında ikametlerde kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önlerken, risk altında bulunan konutlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen 6 kişilik bir arama kurtarma ekibi ve 3 mühendis hasar tespit çalışması başlattı. - SİVAS