Sivas İmranlı\'da devrilen cezaevi nakil aracında 7 kişi yaralandı

Sivas İmranlı'da devrilen cezaevi nakil aracında 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'dan Ankara'ya giden cezaevi nakil aracı, Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkarak devrildi ve araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi, inceleme sürüyor.
Erzurum'dan Ankara'ya giden cezaevi nakil aracı Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaza yaptı, devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Erzincan kara yolunda, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yedi kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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