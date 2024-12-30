Sivas'ta 45 Şüpheli Yakalandı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir hafta içerisinde 45 şüpheliyi yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş, kaçakçılık, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı ve trafik konularında kent genelinde çalışma yapan ekipler kanunsuzluğa geçit vermiyor. 23 Aralık ve 29 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 99 olaya karışan 45 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 631 adet tabanca mühimmatı, 4 adet tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 31 bin 611 şahıs ve 13 bin 638 araç sorgulandı. Yapılan UYAP sorgusunda şahıs, ASAL sorgusunda 15 şahıs olmak üzere toplamda 37 şahıs yakalandı. Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde; 12 olayda 16 şüpheli şahsa işlem yapılırken ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli şahıslar serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda; 650 paket kaçak sigara, 20 gram toz esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 186 yabancı uyruklu şahsa ise GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgular sonucunda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı edilmek üzere ve yol izni olmadan seyahat eden 1 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. 2 şahsa toplam 26 bin 926 TL para cezası uygulandı. Trafik yönünden il genelinde 3 bin 745 şahıs ve 3 bin 700 araç sorgulanırken 159 araca toplam 229 bin 967 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS