Sivas'ta Bulunan Para Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Bulunan Para Sahiplerine Teslim Edildi

Sivas\'ta Bulunan Para Sahiplerine Teslim Edildi

Sivas'ta dayı ve yeğeni, kaldırımda buldukları 6 bin 250 dolar ve 400 euroyu polise teslim etti.

19.04.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yolda yürürken kaldırımda 6 bin 250 dolar ve 400 euro bulan dayı ve yeğeni, parayı en yakın polis noktasına bıraktı. Duyarlı vatandaşların davranışı takdir topladı.

Sivas'ta yaşayan Yahya Kaya ile yeğeni Samet Akkuş, kaldırımda yürüdükleri esnada yerde bir miktar para buldu. Çevrede kimse olmadığını fark eden dayı ile yeğen, buldukları paraları en yakın polis noktasına götürmeye karar verdi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek polis memurlarına bilgi veren duyarlı vatandaşlar, karakol ekiplerinin gelmesini bekledi. TL karşılığı yaklaşık 255 bin lirayı bulan 6 bin 250 dolar ile 400 euroyu polislere teslim eden vatandaşların davranışı takdir topladı.

"Bu bir insanlık vazifesidir, belki bir hastasının parasıdır, belki ihtiyacı vardır"

Parayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası mevkiinde bulduklarını ifade eden Samet Akkuş, "Saat 15.30 sıralarında iş çıkışında Ticaret ve Sanayi Odası mevkiinde kaldırımda toplu halde para bulduk. Parayı aklımızdan hiçbir kötü düşünce geçirmeden en yakın karakola götürmeye karar verdik. Bu bir insanlık vazifesidir, belki bir hastasının parasıdır, belki ihtiyacı vardır. Ne olursa olsun biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Parayı saydığımız zaman 6 bin 250 dolar, 400 euro şeklinde bir paraydı. Polis memurlarına teslim ettik. İnşallah sahiplerini bulup ulaştırırlar kendilerine. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Allah yardımcıları olsun, inşallah parayı bulurlar. Çok duygulandım, memur arkadaşlar içeride 'Sizin gibi insanlar kaldı mı' deyince üzüldüm. Her insanın bu hareketi yapması lazım. Bu bizim insanlık görevimiz. Herkesin borcu var, bizim de borcumuz var. Şeytana uyabilirdik, Allah şeytana uydurmasın. Karşıdaki insanın o parayı ne şekilde kazandığını bilemeyiz, nerede harcayacağını bilemeyiz. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. Kalbimiz çok rahat, çok mutluyuz. İnşallah para sahibine ulaşır. Şu anda tutanak işlemleri yapılıyor" dedi.

Parayı kaldırımda gören dayı Yahya Kaya ise, "Taziye evine gidecektik, yeğenim işten çıkacaktı, onu bekliyorduk. Geldi, yolda yürürken yerde toplu şekilde para buldum. Kim bilir ihtiyaç sahibi biridir dedim, en yakın karakola getirdim. İnşallah sahibini bulur, teslim ederler. 6 bin 250 dolar, 400 euro, bir de evraklar vardı. Telefon numarası yoktu, arayacaktık. En yakın polis noktası Trafik Şubeydi, geldik polis arkadaşlara teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu. - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Akkuş, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Bulunan Para Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası “fahiş fiyat“ girişimlerini mercek altına aldı Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası "fahiş fiyat" girişimlerini mercek altına aldı
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Devrek Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu CHP’li eski başkan gözaltına alındı Devrek Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! CHP'li eski başkan gözaltına alındı
Messi’den MLS’e transfer kuralı değişikliği önerisi Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi
Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır
Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü
Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı
Diyanet’in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi
İmzaların atılması an meselesi Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı İmzaların atılması an meselesi! Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı
Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
18:21 Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
18:10 Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:37 Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:26 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
17:09 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
17:00 Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 15:41:08. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Bulunan Para Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement