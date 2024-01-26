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Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi - Son Dakika
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Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi

Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesine ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda Kurtlapa köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine ambulanslar ve kurtarma araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Otobüste 50 yolcu bulunduğu tahmin ediliyor.

26.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:41
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Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs dönüş yolunda devrildi. 50 yolcusu bulunan otobüsün yaptığı kaza sonucunda 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda Kurtlapa köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine ambulanslar ve kurtarma araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

SİVAS VALİSİ: "20 YOLCU YARALANDI"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazayla ilgili yaptığı açıklamada otobüste 50 yolcunun bulunduğunu ve 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını belirtti. Şimşek, kazada bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi! 20 yaralı
Sivas\'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi - Son Dakika


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