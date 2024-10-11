Sivas'ta Kovalı kavşağında 380 derecelik yay şeklindeki keskin virajı alamayan mermer yüklü tır sürücüsü aracı devirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün üzüntüsü görenleri de üzdü.
Sivas'ta Şarkışla istikametinden Sivas istikametine gelen Ramazan Könez idaresindeki 55 UG 195 plakalı Scania marka mermer yüklü tır, Kovalı kavşağında 380 derecelik yay şeklindeki keskin virajı alamayarak devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri temizleme çalışmaları yapılırken sürücü Könez'in üzgün hali kameralara yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Devrilen Tırın Sürücüsü Üzgün - Son Dakika
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