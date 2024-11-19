Sivas\'ta IBAN Dolandırıcılığı Şoku

3.Sayfa

Sivas'ta yaşanan iki IBAN dolandırıcılığı duyanları bile hayrete düşürdü. Koyunlarını satan besici hem koyunlarından oldu hem de koyunların bedeli kadar borçlandı.

Sivas'ta yaşanan iki olay, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bir kez daha uyardı. Koyunlarını satan bir besici, satış bedelini alıcıdan IBAN üzerinden aldı. Ancak alıcının para transferi sırasında "borç verilen" açıklaması yazması, besiciyi beklenmedik bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Dolandırıcı yaklaşık 1.5 yıl sonra koyunlarını satın aldığı besiciye icra takibi başlattı. Bu durum karşısında adeta şoke olan besici savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başka bir olayda ise işveren işçisinin parasını IBAN üzerinden "borç verilen" olarak ödedikten sonra işten ayrılmasının akabinde işçisine icra takibi başlattı. Bu iki olayların ardından hukukçular, vatandaşları para transferlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son zamanlarda artan IBAN dolandırıcılığı vakalarına dikkat çeken Avukat Kürşat Hardal, vatandaşların banka hesaplarına gelen para transferlerinin açıklamalarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Hardal, yanlış ya da yanıltıcı açıklamalar nedeniyle çok sayıda hak kaybı yaşandığını ve bu durumun kötü niyetli kişiler tarafından suiistimal edildiğini ifade etti.

"IBAN'a gelen paraların açıklama kısmına mutlaka bakılmalı"

Avukat Kürşat Hardal, IBAN'a atılan paraların açıklama kısmına mutlaka bakılması gerektiğini ifade ederek, " Son zamanlarda bu durum çok karşılaşılan bir durum oldu. Bu da şundan kaynaklı, vatandaşlarımız banka hesabına gelen paraların açıklamalarına dekont açıklamalarına hiçbir şekilde bakmıyorlar. Normalde bakmaları gerekiyor. Bu çok büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu hususu şöyle örneklendirmek istiyorum. Ben bir alacak verecek noktasında birine ödeme yaparken şunun ödemesidir diye yazmak noktasında hem vergisel noktada çok önemli hem de bana geldiğinde o ücret açıklamaya baktığın takdirde "borç verilen, borç veriyorum" şeklinde bir açıklama varsa iki gün sonra icralık bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor" dedi.

Bir buçuk yıl sonra gelen bilgiyle şoke oldu

Hardal, IBAN dolandırıcılığı kapsamında bir besicinin dolandırılmaya çalışıldığını söyleyerek, "Örneklendirecek olursak şöyle bir durum var. Bir müvekkilimiz hayvan alım satımı noktasında, hayvanlarını satıyor. Ancak ödemeler parça parça olacak şekilde "borç verilen" açıklamasıyla müvekkilimin hesabına gönderiliyor. Müvekkilim bu açıklamalar hiçbir şekilde bakmıyor. Aradan bir yıl bir buçuk yıl geçiyor. Bu zaman diliminden sonra bir bakıyor ki icra takibi başlatılmış. ve normalde kendi mallarının ücreti olan paraları borçluymuş gibi icraya konulmuş. Bu durumda da hak kayıplarına sebebiyet veriliyor. Biz bu dosyamızda icra takibine itiraz ettik. Döndük savcılığa suç duyurusunda bulunup dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesini talep ettik. ve yargı makamları da bunun nitelikli dolandırıcılık olduğunu belirterekten ceza davası şu anda yürümekte. Tazminat dosyası noktasında da itirazının iptali davası açtı. Bu davayı da kazandık. Herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermedik. Çünkü burada temel tespit bu paranın borç olarak mı verildi? Yoksa bir şeyin ödemesi olarak mı verildi? Genelde insanlarımız bunu kötü niyetle kullanıyor ve son zaman IBAN dolandırıcılığı kapsamında bu açıklamalar önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Sıkıntılı durumda para anında iade edilmeli

Hardal, IBAN'a gelen paranın açıklama kısmında aykırı durumların olması halinde paranın açıklamalı bir şekilde iade edilmesi gerektiğine değinerek, "Banka hesabınıza bir para geldiği takdirde, açıklama kısmına özellikle bakılması gerekiyor. Daha sonradan icra takibi başlatılırsa bu "borç verilen" açıklaması kapsamında ya da "borç veriyorum" açıklaması kapsamında eğer böyle bir borcunuz yoksa kesinlikle itiraz edilmesi gerekiyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Şu anda yazılı delile yazılı delil ispat zorunluluğumuz var. Bu kapsamda elinizde var olan bütün delilleri ve tanıkları kesinlikle bildirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu "borç veriyorum" açıklamasıyla normalde bir ödeme yapılıp da "borç veriyorum" açıklaması yapmak ve bunun akabinde icra takibi başlatıp dava başlatmak nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Bu hususlarda tek yapmaları gereken şey şu tarafınıza herhangi bir para geliyorsa dekont açıklamasını özellikle bakmaları, herhangi bir sıkıntılı durum varsa parayı anında açıklamalı bir şekilde iade etmeleri en sağlıklı yol. Bir örnek anlatmıştım hayvan alım satımı noktasında. Hayvanların ücreti borç verilen açıklamasıyla gönderilmiş. Başka bir karşılaştığımız olayda ise işveren işçisinin parasını öderken borç verilen olarak ödedikten sonra işten ayrılmasının akabinde işçisine icra takibi başlatmış. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kesinlikle IBAN'nınıza gelen paraların açıklamalarına dikkat edin" ifadelerini kullandı. - SİVAS