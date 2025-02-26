Sivas'ta Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika
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Sivas'ta Kaçakçılığa Geçit Yok

Sivas\'ta Kaçakçılığa Geçit Yok

Jandarma, Sivas'ta kaçakçılığa yönelik operasyonda çok sayıda silah ve tütün ürünü ele geçirdi.

26.02.2025 09:51
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Sivas'ta jandarma ekipleri, kaçakçılık ve ateşli silah kanununa muhalefet suçlarına göz açtırmıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçuna yönelik çalışmalar yürüttü. Alınan arama kararına istinaden 1 şahsa ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 24 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron, 107 bin adet boş makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2.4 kg nargile tütünü, 8 bin 960 paketleme poşeti, bin 700 adet boş sigara paketi, 160 paket sigara filtresi, 3 bin 960 paket sigara sarım kağıdı ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Ulaş ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. 7 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tabanca şarjörü, 350 adet 9 mm çapında fişek, 304 adet 7,65 mm çapında fişek 100 adet 6,35 mm çapında fişek, 25 adet 12 kalibre ve 14 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika

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