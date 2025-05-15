Sivas'ta Kene Kaybı: 1 Ölü

Sivas'ta keneden 1 kişi hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta vücuduna kene yapışmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan 35 yaşındaki iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ç.K, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Ç.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan Ç.K, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ç.K'nın cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürülürken, kentte kene vakasından ölenlerin sayısı ise 2'ye yükseldi.