Sivas\'ta Kurban Kesiminde Yaralanmalar

Sivas'ta kurban kesiminde yaralanan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da bazı acemi kasaplar kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralandı. Numune Hastanesi'nde müdahalesi yapılan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurbanlık keserken yaralanan acemi bir kasap ise, "Kurban keserken elimizi yaraladık. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" dedi. - SİVAS