Sivas'ta Okul Tatili

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Sevgili öğrenciler bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26.11.2024 Salı, bir gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz " ifadelerine yer verdi. - SİVAS