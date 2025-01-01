Sivas'ta Trafik Ceza Rekoru: 360 Milyon TL! - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Ceza Rekoru: 360 Milyon TL!

2024'te Sivas'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 359 milyon TL ceza uygulandı.

01.01.2025 16:40
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında trafik kurallarına uymayan sürücülere 359 milyon 643 bin TL para cezası uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında kentin güvenliği ve huzurunun korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Siber suçlar, narkotik, kaçakçılık, trafik, terörle mücadelenin yanı sıra göçmen kaçakçılığına geçit vermeyen ekipler, geride kalan yıl boyunca birçok suçluya göz açtırmadı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; çevrimiçi dolandırıcılık, bilişim suçları, çevrimiçi yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarı suçlarından bin 726 müracaat alınırken bu suçlara ilişkin 22 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 29 şüpheli şahıs yakalandı, 13 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 575 operasyonda 993 şüpheli şahsa işlem yapılırken 139 şahıs tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 164 olayda 350 şahsa işlem yaptı. Şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik canavarlarına yaklaşık 360 milyon TL ceza

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, 187 bin 242 idari para cezası tutanağı düzenledi. Kent genelinde ilgili maddelerden toplamda 359 milyon 643 bin 810 TL idari para cezası uygulandı.

Terör örgütlerine TEM Şube engeli

Kent genelinde terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda ise PKK, DEAŞ, FETÖ ve Sol terör örgütlerine üye olan kişiler ile örgütlere finansman sağlayan 31 kişiden 4'ü tutuklandı. 27 şahsa ise terör örgütü üyesi olmak suçundan adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Trafik Ceza Rekoru: 360 Milyon TL! - Son Dakika

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