Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta aynı istikamette giden araçlar kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı Toyota marka araç, Ş.K. idaresindeki 58 TP 841 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 58 TP 841 plakalı araçta bulunan S.H., M.K., G.Y. ve İ.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.