Sivas\'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas'ta tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda binlerce dolu ve boş makaronun yanı sıra 321 elektronik sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir operasyon yürüttü. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsın evine yapılan operasyonda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 65 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 bin adet bandrolleri sökülmüş boş makaron, 28 bin adet doldurulmuş makaron, 321 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - SİVAS