Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluştuğu belirtilen çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, anne dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, tedavi altına alındı.

ANNE DAHİL 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.