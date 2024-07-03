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Siverek'te alevlere teslim olan tır, kullanılamaz hale geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yabancı plakalı bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tır yangını akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı plakalı elyaf yüklü tırın motor kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tırın dorsesinde bulunan elyaflara sıçradı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.