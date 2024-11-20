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Siverek'te beton mikseri ile dolmuş çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton mikseri ve dolmuşunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Siverek-Kaynak köyü karayolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle beton mikseri ile yolcu dolmuşu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.