Siverek\'te çöken duvar altında kalan kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde çöken duvarın altında kalan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde çöken bahçe duvarın altında kalan 2 kardeş, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak molozların altından çıkartılıp Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Nurullah Saray (7) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Çöken duvarın altında kalan 4 yaşındaki T.S'nin ise durumunun kötü olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA