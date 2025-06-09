Şanlıurfa\'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi ile Taşhan Mahallesi sakinleri arasında iddiaya göre, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada N.B. (21), Z.B. (31), Ç.K. (45), Ç.B. (18), H.B. (40), E.B. (15), S.B. (22), T.B. (18) ve M.B (13) darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, her iki mahallede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.