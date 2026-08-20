Siverek\'te Kavgada Bıçaklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ofis Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Y.A. (21) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.A., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.