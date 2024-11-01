Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı asayiş ve narkotik denetimleri sonucunda önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denetimler sırasında, 6 adet uzun namlulu silah, 14 adet tabanca, 12 adet tüfek ve 2 adet kuru sıkı tabanca tespit edildi. Ayrıca, bir adet hücum yeleği de ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise, 14.2 gram metamfetamin ve 5 gram skunk uyuşturucu maddesi yakalandı. Çok sayıda şarjör ve fişek de denetimlerde bulundu. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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