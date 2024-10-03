Siverek\'te Suç Operasyonu: 30 Gözaltı

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda, hapis cezası ve yakalanma emri ile aranan 30 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, yakalanan kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, yürütülen çalışmaların suçla mücadele kapsamında devam edeceğini ve bu tür operasyonların düzenli olarak yapılacağı açıklandı. - ŞANLIURFA