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Siverek'te Tır Yangını

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir tır motorundan alev aldı, araç tamamen yandı.

25.11.2024 19:17
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Siverek'te seyir halindeki tır alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çevredekilerden yardım istedi.

Yangın, kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Siverek\'te Tır Yangını
Kaynak: İHA

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