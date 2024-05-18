Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza Siverek-Şanlıurfa kara yolu 23. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada Asmin G., Abuzer G., Güneş A., Senem G ve Mehmet U., yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?