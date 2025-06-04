Şizofreni Hastası Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
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Şizofreni Hastası Boğularak Öldürüldü

04.06.2025 18:51
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Afyonkarahisar'da kayıp ilanı verilen şizofreni hastası cesedinin cinayet sonucu bulunduğu açıklandı.

Şizofreni hastası adamın eşarpla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

6 ay önce cesedi bulunan şahsın kan donduran bir cinayete kurban gittiği belirlendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hakkında kayıp ilanı verildikten yaklaşık 15 gün sonra boş arazide cesedi bulunan şizofreni hastası 52 yaşındaki şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, JASAT ekipleri cinayeti yaklaşık 650 saatlik kamera kaydını incelemesi ve ölen şahsın üzerinde ceketi ile ayakkabılarının olmamasından yola çıkarak çözdükleri belirtildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki boş arazide bulunan kayalıkların arasında ceset olduğu ihbarına giden jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin hakkında kayıp ihbarı verilen Dilaver Barlas isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Ardından soruşturmayı devralan Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede şahsın ayakkabısı ile soğuk havaya rağmen üzerinde ceketinin olmadığını ve kullandığı cep telefonunda sim kartın bulunmadığını fark etti. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler Barlas'ın en son boşanmak üzere olduğu eşi T.B.'nin ağabeyi S.H.'nin evine gittiğini ve bir daha kendisinden haber alınmadığını belirledi. Beldedeki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına ait toplam 650 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

JASAT dedektifleri sorguda her şeyi öğrendi

JASAT ekipleri elde ettikleri delillerin ardından 7 farklı adrese yaptıkları baskında 16 kişi gözaltına aldı. Ardından şahısları sorguya alan ekipler çelişkili ifadeler veren şüphelilerin yaptıkları sorgulama sonrasında cinayeti itiraf etmelerini sağladı. Şahısların ifadelerine göre, olay günü S.H. ve N.H.'ın çocukları olan Z.K.,İ.B., S.B. ve damatları B.B.'nin çocuklarla birlikte Işıklar Kasabası'nda bulunan evlerine misafirliğe geldiklerini şahısların çay içtikleri sırada Barlas'ın eve gelerek izinsiz girdiği öne sürüldü. Barlas'ın ayakkabısını çıkararak istenmemesine rağmen eve girdiği bunun üzerine kayınbiraderi S.H.'nin çocuklarını alıp bir başka odaya gittiği esnada Barlas'ın 'Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmamıza siz sebep oldunuz, hepinizi yakacağım, öldüreceğim' gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan şahıslar kan donduran cinayeti sorguda itiraf etti

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası Barlas'ın sigara yakmak istediği ancak S.H.'nin karısı N.H.'ın evde kalp hastası insanların olduğunu söyleyerek kendisini uyardığı ancak Barlas'ın, N.H.'nin karnına dirseği ile vurduğu kaydedildi. Kendisini kaybeden N.H.'nin ise başından çıkardığı eşarbı Barlas'ın boynuna dolayarak sıkmaya başladığı bu sırada Barlas'ın oturduğu koltuktan yüz üstü yere düştüğü buna rağmen N.H'nin eşarbı sıkmaya devam ettiği iddia edildi. N.H.'nin odada bulunan diğer kişilerin 'Yapma adamı öldüreceksin' telkinleri ve Barlas'ın ağzından kan geldiğini görmesi üzerine eşarbı bıraktığı ve sonrasında Barlas'ın öldüğü belirtildi.

Cinayetin ardından N.H.'nin kocası S.H.'nin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Barlas'ın evlerine geldiğini ve kendilerine küfür ve hakaretler ettiğini söyleyip yardım istediği de ortaya çıktı.

Kayınbirader, eşi ve 3 kişi daha tutuklandı

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde şahısların ölen Barlas'ın cesedini çuvala koyduktan sonra patpat diye tabir edilen tarım aracına koyarak cesedin bulunduğu araziye taşıdıkları ve bu sırada evlerindeki güvenlik kamerasına ait görüntüleri de sildikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 16 kişiden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 8'i ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Z.K, İ.B. ve S.H. isimli üç şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, Barlas'ın kayınbiraderi S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. isimli 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şizofreni Hastası Boğularak Öldürüldü - Son Dakika

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