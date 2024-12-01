Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ın merkezine girmeye başladı.
Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ın merkezine girmeye başladı. SMO birliklerine ait görüntülerde, SMO'nun Tel Rıfat'ın güneyindeki girişine ulaştığı görüldü.
SMO, ayrıca Tel Rıfat kırsalında yer alan Deyr Cemal'de çok sayıda terör örgütü mensubunu yakaladı. - TEL RIFAT
Son Dakika › 3.Sayfa › SMO Tel Rıfat'a Girdi - Son Dakika
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