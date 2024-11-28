Sobadan Yangın: Hayvanlar Kurtarıldı

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Sobadan çıkan yangında ev alev alev yandı: İtfaiye ekipleri evdeki hayvanları kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içerisinde kedi, köpek gibi hayvanların bulunduğu ev alevlere teslim oldu. Ev sahipleri hayvanlarını kurtarmak için yanan eve girmeye çalışırken, itfaiye ekipleri hayvanlara ulaşarak güvenli noktaya taşıdı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sargın Sokak'ta meydana geldi. Metin P.'ye ait evde elektrik sobasından yangın çıktı. Kedi ve köpeğin bulunduğu evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Evde bulunan hayvanlar sebebiyle vatandaşlar harekete geçti. Ev sahipleri hayvanlarını kurtarmak için yanan eve girmeyi denedi. İtfaiye ekipleri evde bulunan hayvanlara ulaşarak, güvenli bir noktaya taşıdı. Vatandaşlar ise yangını ve söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.