Şofbendeki Uyuşturucu Operasyonu

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'Şofben'den uyuşturucu çıktı

ADANA - Adana'da şofbenin içerisine zulalanmış 806 uyuşturucu hap ele geçilirken 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan iki şüpheli de 'İçiciyiz' diyerek savunma yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mcüadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada dedektör köpeği kapalı kutudaki şofbene tepki verdi.

Narkotik polisleri şofbenin içerisini açtığında 806 uyuşturucu hap ele geçirdi. Kamyonetin sürücüsü Uğur E. ve yolcu konumundaki Fevzi E. gözaltına alındı. Her iki şüphelide emniyetteki sorgusunda 'Uyuşturucu madde satmıyoruz, sadece içiciyiz" şeklinde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.