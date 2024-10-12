Söğüt'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Söğüt'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, coğrafi yapısı nedeniyle afetlerle mücadele bilincinin artırılması amacıyla geniş çaplı bir afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, arama kurtarma, ilk yardım ve çeşitli oyunlar ile katılımcıların ilgisi çekildi.

12.10.2024 14:38  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Devletinin kurulduğu Söğütte dev tatbikat

Bilecik'te bir çok kurumun katıldığı Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut;

" Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz"

BİLECİK - Kocaeli Afet Platformu işbirliğinde Bilecik'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatlar gerçeği aratmazken, köpekle arama kurtarma tatbikatı gösterisi nefesleri kesti.

Söğüt Belediyesinin davetiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Afet Platformu işbirliğinde afet farkındalığının arttırılması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve ilçenin tarihi mirasın muhtemel afetlerden korunmasına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi. Stantların açılımı ve hazırlıklar, açılış konuşmaları, sinevizyon eşliğinde katılımcılara önceden belirlenen afet farkındalık ve ilkyardım eğitimleri sunumu, UMKE tarafından ilkyardım eğitimi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği; tarafından afet farkındalığı, köpekle arama kurtarma tatbikatı gösterisi, enkaz tatbikatı, katılımcı çocuklarla oyunlar (çivi çakma, şişe kapmaca, halat çekme), oyunların birincilerine ödül takdimi ve hediye dağıtımıyla son buldu.

"Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz"

Ertuğrul Gazi Tören alanında yapılan tatbikatta 5'er kişilik takımlar halinde 35 Sivil Toplum Kuruluşu'nun katıldığı anlatan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Ülkemizin bu gerçeğini gençlerimiz, çocuklarımız bilsin istiyoruz. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Toplumumuzda inşallah bu farkındalık oluşur. Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz. İnşallah amacımıza ulaşırız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bilecik, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söğüt'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
18:03 Yılmaz Vural’dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler
17:57 İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu İlişki skandalı yüzünden mesleğini kaybeden Türk hakem, fenomen oldu
17:20 Forvet tercihi nasıl olacak Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi Forvet tercihi nasıl olacak? Okan Buruk merakla beklenen kararını verdi
17:10 Nusret’ten Köfteci Yusuf’a olay gönderme Nusret'ten Köfteci Yusuf'a olay gönderme
17:09 Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu
17:01 Marmaris’te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa’da viral oldu Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
16:34 Aralarında uçurum var Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu Aralarında uçurum var! Dünyanın en iyi Türk takımı belli oldu
16:32 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı 100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı
16:29 Altay Bayındır krizi Manchester United’ı karıştırdı Altay Bayındır krizi Manchester United'ı karıştırdı
16:26 Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi Kerem Aktürkoğlu, taraftarın sevgilisi olan futbolcuyu tarihten sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 14:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: Söğüt'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.