Söğüt'te Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Osmanlı Devletinin kurulduğu Söğütte dev tatbikat

Bilecik'te bir çok kurumun katıldığı Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut;

" Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz"

BİLECİK - Kocaeli Afet Platformu işbirliğinde Bilecik'te Söğüt Afet Eğitim ve Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatlar gerçeği aratmazken, köpekle arama kurtarma tatbikatı gösterisi nefesleri kesti.

Söğüt Belediyesinin davetiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Afet Platformu işbirliğinde afet farkındalığının arttırılması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve ilçenin tarihi mirasın muhtemel afetlerden korunmasına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi. Stantların açılımı ve hazırlıklar, açılış konuşmaları, sinevizyon eşliğinde katılımcılara önceden belirlenen afet farkındalık ve ilkyardım eğitimleri sunumu, UMKE tarafından ilkyardım eğitimi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği; tarafından afet farkındalığı, köpekle arama kurtarma tatbikatı gösterisi, enkaz tatbikatı, katılımcı çocuklarla oyunlar (çivi çakma, şişe kapmaca, halat çekme), oyunların birincilerine ödül takdimi ve hediye dağıtımıyla son buldu.

"Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz"

Ertuğrul Gazi Tören alanında yapılan tatbikatta 5'er kişilik takımlar halinde 35 Sivil Toplum Kuruluşu'nun katıldığı anlatan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Ülkemizin bu gerçeğini gençlerimiz, çocuklarımız bilsin istiyoruz. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Toplumumuzda inşallah bu farkındalık oluşur. Kabul etmeliyiz ki coğrafi yapımız itibarıyla afetlerle uğraşan bir ülkeyiz. İnşallah amacımıza ulaşırız" dedi.