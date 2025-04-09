sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti - Son Dakika
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sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti

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Gaziosmanpaşa'da bir adam, sokak ortasında kucağında bebeği olan eşine saldırdı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, çift araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip saldırdı. Saldırı sırasında kucağında bebeği olan kadın, araçta bulunan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

09.04.2025 10:54
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Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.

ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı. Adamın kadını darbettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti

KADIN KUCAĞINDA BEBEK VARKEN DARBEDİLDİ

Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen darbedildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.

Sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti
sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Bebek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: sokak ortasında kucağında bebeği olan eşini darbetti - Son Dakika
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