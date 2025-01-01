Söke\'de Trafik Kazası: Osman Tilaver Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Söke'de ilçesinde memur olarak görev yapan 24 yaşındaki Osman Tilaver, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Osman Tilaver (24), gece yarısı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Tilaver'in ölümü ailesi, sevenleri ve ilçedeki eğitim camiasını yasa boğdu. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı adıyla yayınlanan taziye mesajında "Müdürlüğümüzde görev yapan memur Osman Tilaver'in elim bir trafik kazası sonucunda vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim" ifadeleri yer aldı. - AYDIN