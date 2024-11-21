Söke\'de Yangın: 3 Yaralı, 2 Hayvan Telef Oldu

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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında üç kişi dumandan etkilenirken, binada bulunan bir kedi ve kulun telef olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde gece saatlerinde üç katlı bir binanın ikinci katındaki evde iddiaya göre fön makinesinden kaynaklanan yangın başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin üst katlara hızla yayılması sonucu, üçüncü katta mahsur kalan dört kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Binanın üçüncü katında bulunan kuş ve kediler, yoğun dumandan etkilenerek telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN