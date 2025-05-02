Solhan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Solhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir şahsın üzerinde 0.74 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL