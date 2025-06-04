SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasına yansıdı. Gösteri ekibinin yaptığı ile izleyenlerin nefeslerini kesti.
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, İstanbul'un Fethi kutlamaları çerçevesinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü ise izleyenleri mest etti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › SOLOTÜRK'ün İstanbul Gösterisi Nefes Kesti - Son Dakika
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