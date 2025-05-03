Soma'da Gazi Hasan Hüseyin Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Soma'da Gazi Hasan Hüseyin Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Soma\'da Gazi Hasan Hüseyin Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Işık, askeri törenle defnedildi. Gazilik unvanı cenazesinde öğrenildi.

03.05.2025 21:56
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Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Işık, düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Mütevazı kişiliğiyle tanınan Işık'ın gazilik unvanı, birçok kişi tarafından ilk kez cenazesinde öğrenildi.

Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde hayatını sürdüren 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Işık için Turgutalp Merkez Camii'nde öğle namazının ardından askeri tören eşliğinde cenaze merasimi düzenlendi. Törene gazinin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, Hasan Hüseyin Işık'ın çevresinde sade yaşamı ve alçakgönüllülüğüyle tanındığı belirtildi. Gazi olduğu bilgisi ise birçok yakını tarafından ilk kez cenaze sırasında öğrenildi. Katılımcılar, bu onurlu unvanı büyük bir tevazu ile saklamış olmasından dolayı hem şaşkınlıklarını hem de derin saygılarını dile getirdi.

Bayrak gözyaşlarıyla teslim edildi

Törenin ardından Işık'ın naaşına sarılı Türk bayrağı, askeri yetkililer tarafından ailesine teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan aile fertleri, "Bu bayrağı ömür boyu gururla saklayacağız" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Cenaze namazı, Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal tarafından kıldırıldı. Törende hazır bulunan silah arkadaşları, Işık'ı yalnız bırakmadı.

Gazi Hasan Hüseyin Işık'ın silah arkadaşlarından Kıbrıs Gazisi Mehmet Aktay yaptığı açıklamada, "Hasan Hüseyin ile aynı alayda, farklı taburlarda görev yaptık. Sessiz, vakur bir insandı. Onunla aynı safta bulunmak bizim için bir onurdu. Bir Gazi kardeşimizi daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Cenaze töreninin ardından Hasan Hüseyin Işık, dualar eşliğinde Turgutalp Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Soma'da Gazi Hasan Hüseyin Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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