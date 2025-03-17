Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şahsın ikametinde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte ruhsatsız tabanca ile yakalanan bir şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 'Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara' yönelik olarak Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ö.Y., Ş.S., G.K., A.Y.K. ve Y.K. isimli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan adli aramada; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 94 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 2 adet bıçak, 3 adet muşta, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat neticesinde A.Ö.Y. isimli şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Diğer şahıslar ise ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - MANİSA