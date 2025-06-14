Sopa ile dövdü, serbest kaldı

Gençleri sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli serbest kaldı

ADANA - Adana'da yüzünde kaskla 2 gence adeta işkence edercesine sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değilim" diye savunma yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre, İ.E. sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. VE A.T (22)'yi Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi belirleyip yakalamak için çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında şüpheli, Güzelevler Mahallesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değildim" diyerek savunma yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.