Sörf Günü Korku Dolu Anlara Dönüştü

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Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Hisar köyüne sörf yapmak için gelen iki arkadaş, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Güçlükle kıyıya ulaşmayı başaran 2 kişi, tedbir amaçlı sağlık ocağına götürüldü.

İstanbul'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Hisar köyü Çambu Yalısı mevkisine sörf yapmak için gelen 2 arkadaş, dalgalı denize girdi. Sörf yapan arkadaşlar, bir anda dalgalarla sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 2 arkadaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde yaklaşık 1 saat dalgalarla boğuşan 2 arkadaş daha sonra kıyıya ulaşmayı başardı. Jandarma ekiplerinin tedirgin bekleyişi ve arkadaşların karaya ulaşma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kıyıya ulaşan 2 arkadaş, tedbir amaçlı Kurucaşile Sağlık Ocağı'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. - BARTIN