Sosyal Medya Yorumuna Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sosyal Medya Yorumuna Gözaltı

Nevşehir'de bir kişi, kasten öldürme olayına dair yaptığı yorum nedeniyle gözaltına alındı.

14.02.2025 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yaşayan bir kişi 'kasten öldürme' olayı ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı bir yorum nedeniyle "Suç ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Nevşehir'de Emre Y., boşandığı eşi Servet Nur Şahin'e tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden bir kurşun ile ağır yaralanan kadın sokak üzerinde bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerindekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kadın kurtarılamadı.

Yaşanan bu olaydan sonra Facebook sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşım sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlatılan soruşturmada "Kimse kimseyi durduk yere vurmaz. Müebbet hapis cezasını göze almaz, yaptıysa vardır bir bildiği" diyerek yorum yapan 33 yaşındaki Mehmet K., cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına aldı.

"Suç ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alınan Mehmet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Yorumuna Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
14:00 Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı
13:56 Kalben’den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim Kalben'den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim
13:43 Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
13:36 Hande Erçel’den ’Rüzgara Bırak’ pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez
13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:34 Şili’de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü
13:34 78 kişinin öldüğü otel yangınının ön inceleme raporu tamamladı İşte suçlanan iki isim 78 kişinin öldüğü otel yangınının ön inceleme raporu tamamladı! İşte suçlanan iki isim
13:28 TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 09:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Yorumuna Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.