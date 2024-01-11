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Soygun girişimi başarısız oldu, şüphelilerin üzerinden soygun malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Soygun girişimi başarısız oldu, şüphelilerin üzerinden soygun malzemeleri ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maskeli soygun girişimi başarısız oldu. Yakalanan 3 şüphelinin üzerinden çok sayıda soygun için kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, silahlı saldırı sonucu yaralanan kuyumcu tarafından ihbar edildi ve kısa sürede yakalandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabancalar, maske, biber gazı ve diğer soygun malzemeleri bulunduğu belirtildi.

Soygun girişimi başarısız oldu, şüphelilerin üzerinden soygun malzemeleri ele geçirildi
11.01.2024 - 20:24,  Güncelleme: 20:38
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Soygun girişimi başarısız oldu, şüphelilerin üzerinden soygun malzemeleri ele geçirildi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maskeli soygun girişimi başarısız oldu. Yakalanan 3 şüphelinin üzerinden çok sayıda soygun için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Dün, ilçenin Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan S.A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan S.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken maskeli 3 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede suç aleti silahlarla birlikte yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kızıltepe'de gerçekleşen Silahlı Yağmaya Teşebbüs ve Silahla Kasten Yaralama konusuyla alakalı Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda; olaya karışan şahısların kaçmış olduğu beyaz renkli araca takılı plakanın başka bir araca ait olduğu anlaşılmış, geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan araştırmalarda bahse konu araç ve şüpheliler tespit edilmiş ve 3 şüpheli saat 16.00 sıralarında yakalanmıştır. 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 3 adet plastik maske, 2 adet kar maskesi, 5 adet biber gazı, 5 adet cerrahi eldiven, 45 adet 7.65 mm fişek, 1 adet 7.65 kovan, 1 adet olay anında aracın üzerinde takılı bulunan plaka ele geçirilmiş, şahıslar Kızıltepe Adliyesine sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Soygun girişimi başarısız oldu, şüphelilerin üzerinden soygun malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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