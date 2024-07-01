St. Petersburg'ta Fırtına: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Vinç Devrildi

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, inşaat alanındaki bir vinç devrildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentini fırtına vurdu. Saatteki rüzgar hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle kentte ortalık savaş alanına dönerken, 1 kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, Bolşevikov Bulvarı'ndaki inşaat alanında bulunan bir vinç devrildi. Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Kentteki su ve elektrik hatları da fırtına nedeniyle zarar görürken, birçok bölgede su ve elektrik kesintileri yaşandı.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, kent sakinlerini uyararak fırtınanın devam edeceğini ve herkesin evlerinde kalmaları gerektiğini duyurdu. - ST. PETERSBURG