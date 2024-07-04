Su meselesinde kan aktı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su meselesinde kan aktı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen bir şahıs, tarla sulama sebebiyle anlaşmazlık yaşadığı baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü, diğer oğlunu da yaraladı. Olay sonucunda baba ve bir oğlu hayatını kaybederken, diğer oğlunun tedavisi devam ediyor. Soruşturma ise halen devam ediyor.

04.07.2024 00:10
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Su meselesinde kan aktı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen şahıs, tarla sulama sebebiyle anlaşmazlık yaşadığı baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü, diğer oğlunu da yaraladı.

Olay sabah saatlerinde, Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu öğrenilen Ahmet Y., daha önce tarla sulama anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu Ramazan Yaldıran ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Ahmet Y. beylik tabancıyla Ramazan Yaldıran ile oğulları Servet Özcan Yaldıran ve Fırat Yaldıran'a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından, yaralanan baba Ramazan Yaldıran ile oğulları Servet Özcan Yaldıran ve Fırat Yaldıran Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Yaldıran ve Servet Özcan Yaldıran kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Yaldıran'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Su meselesinde kan aktı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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