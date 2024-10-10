Su Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Su Tartışması Kanlı Bitti

Adana'da su yüzünden otomobille takip edilen Erden Işıt, 4 kişi tarafından ağır şekilde darp edildi.

10.10.2024 22:35
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Su meselesi yüzünden otomobiline çarpıp öldüresiye dövdüler

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde su meselesi yüzünden kuzenlerini otomobil ile takip edip aracına çarptıktan sonra öldüresiye darp ettiği öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde su meselesi yüzünden kuzenlerini otomobil ile takip edip aracına çarptıktan sonra öldüresiye darp ettiği öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Yaralının hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay İmamoğlu ilçesinde 2 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre Erden Işıt ile kuzenleri arasında tarlaya gelen suyu kullanma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma çevredeki vatandaşlar tarafından aralandı. Ancak bir süre sonra Ç.I., H.İ,I., G.I., G.I. ve T.I. otomobil ile giden Erden Işıt'ı takip etmeye başladı. Erden Işıt'ı sıkıştıran şahıslar onun kaza yapmasına neden oldu. Kazadan sonrada bu 5 kişi yaralanan Erden Işıt'a demir sopalarla saldırdı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheliler bir süre sonra olay yerinden giderken, yaralı hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis ise olaydan sonra yaptığı çalışmada 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı. T.I.'nın yakalama çalışması ise devam ediyor. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin bu olaydan bir gün öncede Erden Işıt'ın babası Erdal Işıt'a saldırdığı ve aracına zarar verdiği öne sürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Su Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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